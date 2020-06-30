30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. школьников окончили в этом году профильные аграрные классы, сообщила журналистам консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего в республике создано более 400 таких классов, в этом году более 1 тыс. выпускников", - отметила она.

Ремма Герловская напомнила, что в соответствии с указом от 5 июня выпускники профильных аграрных классов могут поступать на сельскохозяйственные специальности в вузы без вступительных испытаний по результатам собеседования, но на условиях целевой подготовки и при наличии в аттестате оценки по профильным предметам не ниже 7 баллов.

Кроме того, указом предусмотрено льготное поступление для лиц, которые прошли срочную военную службу (службу в резерве), имеют рекомендации воинских частей. Речь идет о тех, кто завершил службу в год приема или предшествующий год. Такие молодые люди имеют право вне конкурса поступать на заочную и вечернюю форму обучения для получения высшего образования. Здесь уже нужны результаты вступительных испытаний, ЦТ. При наличии отметок не ниже 6 баллов и среднего специального медицинского образования они имеют также право вне конкурса поступать на специальности профиля "здравоохранение". Кроме того, предусмотрена возможность льготного поступления на наиболее востребованные экономикой специальности: на уровень среднего специального образования без вступительных испытаний, на уровень высшего - вне конкурса.-0-