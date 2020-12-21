Более 1 тыс. студентов БГМУ наградят за помощь врачам и медсестрам в борьбе с COVID-19

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. студентов Белорусского государственного медицинского университета наградят за помощь врачам и медсестрам в борьбе с COVID-19, сообщил ректор БГМУ Сергей Рубникович на торжественном мероприятии по этому поводу, передает корреспондент БЕЛТА.

Благодарности получат студенты, которые активно участвовали в оказании медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией. "Это студенты, которые проходили производственную практику в лечебных учреждениях, работают в больнице скорой помощи, оказывают помощь пациентам в качестве младшего, среднего медперсонала, помощников врачей", - сказал Сергей Рубникович.

"Пандемия бросила нам вызов. Практическое здравоохранение попросило о помощи - и вы стали плечом к плечу с врачами, медсестрами, санитарками, чтобы оказать помощь в спасении пациентов, - сказала начальник главного управления организационно-кадровой работы Минздрава Ольга Колюпанова. - Я думаю, что никто не обижен заработной платой. Вам полагались все надбавки, в том числе ковидные".

Более того, эту работу учтут при распределении, на котором будет лично присутствовать министр. "Все студенты, которые оказывали помощь практическому здравоохранению, будут иметь преференции, льготы при распределении, их мнение будет учитываться при выборе первого рабочего места", - отметила Ольга Колюпанова.

От здравоохранения города студентов поблагодарил начальник отдела организационно-кадровой и юридической работы комитета по здравоохранению Минского горисполкома Сергей Побединский. Он добавил, что эти преференции останутся на будущее, на них могут рассчитывать студенты 4-5 курсов, которые помогали практическому здравоохранению в этом году.

Не остались в стороне и медицинские колледжи, добавила Ольга Колюпанова. Более 150 учащихся колледжей работают санитарами и санитарками в службе скорой помощи, реанимациях. Более 900 учащихся стали волонтерами: разносят рецепты, помогают пожилым пациентам, оказывают иную посильную помощь.

Награждение студентов БГМУ продлится до 24 декабря.-0-