Более 1 тыс. заявок подано на конкурс "Познай Беларусь"

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. заявок подано в 2020 году на участие в туристическом конкурсе "Познай Беларусь", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

"По 10 номинациям было подано более 1000 заявок. Причем их количество с каждым годом уверенно растет. В 2019 году, к примеру, было подано 809 заявок. Если сравнить показатели 2014 и 2020 годов, то общее количество заявок выросло почти в 10 раз", - сообщили в НАТ.

Особый интерес был проявлен к номинациям "Я познаю Беларусь", "Фотография года" и "Рассказ о малой Родине". "Это свидетельствует о высоком интересе к путешествиям именно по Беларуси. Жюри с особым удовольствием отметило данный факт, поскольку основным направлением развития туризма в этом году стало стимулирование внутреннего и въездного туризма", - добавили в Нацагентстве по туризму.

Сегодня жюри определило победителей конкурса, их назовут на церемонии награждения 18 декабря.

Республиканский туристический конкурс "Познай Беларусь" проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму. Он призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма, консолидировать усилия госорганов, организаций, физлиц, занятых в индустрии туризма, для создания имиджа Беларуси как благоприятной для туризма страны, а также поощрять достижения туриндустрии.-0-