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22 мая 2020, 18:14

Более 1 тыс. заявок пожилых людей выполнено через молодежные горячие линии БРСМ

Фото из архива
Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Через молодежные горячие линии БРСМ выполнено более 1 тыс. заявок пожилых людей, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

"Молодежные горячие линии работают во всех регионах страны. В любой момент активисты БРСМ готовы доставить одиноким пожилым людям лекарства и продукты первой необходимости, а также оказать необходимую помощь по хозяйству: убрать дома, вымыть окна, наколоть дрова, вскопать и посадить огород. Наша ребята уже помогли 1096 пожилым людям и такая помощь будет продолжена, - рассказала Александра Гончарова. - Кроме того, наши волонтеры продолжают сотрудничество с поликлиниками в адресной доставке пожилым горожанам с хроническими заболеваниями рецептов для планового лечения. На сегодняшний день добровольцы союза молодежи передали пожилым людям 15 512 рецептов, соблюдая при этом все меры предосторожности и правила респираторного этикета".

Активисты БРСМ также распространили во всех уголках страны 335 946 информационно-профилактических листовок "Важно знать" с информацией о правилах личной гигиены и обращением к пожилым людям поберечь себя и воздержаться от посещения общественных мест. Ребята размещают такие листовки на остановках в городах и поселках, на информационных досках в подъездах, оставляют в почтовых ящиках. "Только за прошлую неделю было распространено около 9 тыс. листовок", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова добавила, что одинокие пожилые люди, которые нуждаются в помощи волонтеров, могут в любой момент обратиться на молодежную горячую линию и оставить заявку.

Телефоны областных горячих линий: в Бресте - 8 (0162) 2-11-591, Витебске - 8 (0212) 6-62-087, Гомеле - 8 (0232) 5-63-315, Гродно - 8 (0152) 7-19-833, Могилеве - 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске - 8 (0174) 2-00-345, Слуцке - 8 (01795) 7-50-80, Молодечно - 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон горячей линии - 8 (017) 284-85-54.-0-

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