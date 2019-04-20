Более 10 га леса высадили работники КГК на субботнике по всей Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Комитета государственного контроля на республиканском субботнике трудились на посадке леса и благоустройстве территорий, в частности председатель КГК Леонид Анфимов с коллегами работал на территории ГЛХУ "Логойский лесхоз", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я никогда не оставался в стороне от такой благородной акции, как посадка леса. Всегда участвую по зову души. А когда люди массово приезжают на такие акции, то есть надежда, что Беларусь всегда будет славиться своими лесами", - сказал журналистам Леонид Анфимов.

Он отметил, что в прошлом году побывал на местах прошлых посадок, в которых участвовал КГК, проверял, как прижились деревья. "Теперь могу быть уверен: там, где мы поработали, со временем будет хороший лес", - заключил глава КГК.

На 4 га лесосеки Задорьевского лесничества возле деревни Избище, отведенной под посадку смешанных лесных культур, теперь год за годом будут расти и крепнуть саженцы сосны и березы, которые заботливо посадили около ста представителей контрольного ведомства и органов финансовых расследований.

Кроме того, более 130 представителей центрального аппарата КГК навели порядок в парковой зоне "Слепянка" в Минске. Работники Комитета госконтроля и на прошлогоднем субботнике трудились на этом объекте.

Активно участвуют в республиканской акции работники областных комитетов госконтроля, территориальных органов финансовых расследований. Большинство выбрало посадку леса и благоустройство территорий населенных пунктов. Так, на территории ГЛХУ "Бешенковичский лесхоз" ударно потрудились работники КГК Витебской области и ветераны контрольного ведомства: саженцы появились на площади свыше 1 га. Аналогичные работы проводили на территории ГЛХУ "Логойский лесхоз" работники КГК Минской области. Более 1 га леса посадили работники КГК Брестской области и областного управления Департамента финансовых расследований. А работники КГК Гомельской области занимались уборкой территории - еще раньше, во время акции "Неделя леса", они высадили более 10 тыс. саженцев березы на площади 3 га в лесном массиве Макеевского лесничества.

Кроме того, березы и сосны сегодня высажены в Поречском лесничестве ГЛХУ "Скидельский лесхоз". Символична общая площадь посадок - 1,25 га, то есть 100 соток, - в честь 100-летия образования органов госконтроля и 25 соток - в честь 25-летия КГК Беларуси.

В двух областных центрах - Могилеве и Гродно - заложены аллеи к 100-летию госконтроля Беларуси. В первом из городов высажены 40 молодых деревьев в парке микрорайона Подниколье. А работники КГК Гродненской области и областного управления Департамента финансовых расследований посадили более 100 молодых деревьев на новой аллее на улице Кремко.

Представители КГК собрали также личные средства, которые будут перечислены в фонд субботника.-0-

Фото КГК