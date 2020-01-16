Более 10 млн электронных рецептов выписано в Беларуси за 2019 год

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 2019 год в Беларуси было выписано более 10 млн электронных рецептов. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов в пресс-центре БЕЛТА.

"За прошлый год в системе "Электронный рецепт" было выписано 10 млн 106 тыс. рецептов, из них 6 млн 700 тыс. - льготные", - сказал Сергей Кругликов.

По его словам, из всех выписанных рецептов на долю электронных приходится около 32%, из льготных - порядка 42%. "Это новая уникальная технология даже в мировом масштабе. К ней сейчас привыкают как врачи, так и население. С каждым годом статистика улучшается. Чтобы не терять клиентов, все клиники и аптечные сети подключились к этому проекту", - пояснил представитель НАН Беларуси.

В качестве еще одного примера удачного применения новых технологий в системе здравоохранения Сергей Кругликов привел единую городскую клиническую лабораторию. Данные анализов, сделанных практически во всех клиниках Минска, попадают в базу. Теперь врачам становятся доступны предыдущие показания лабораторных исследований, что облегчает процесс диагностики и лечения.-0-