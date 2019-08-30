Более 10 тысяч студентов в сентябре станут обладателями "Карточки студента"

К уникальному проекту по выпуску многофункциональной интеллектуальной идентификационной карточки "Карточка студента" подключились еще шесть ведущих вузов Беларуси. В результате более 10 тысяч студентов по всей стране с нового учебного года станут обладателями уникального продукта "Карточка студента", которому в День знаний - 1 сентября 2019 года - исполняется ровно год.

Пилотный проект стартовал на базе Белорусского государственного университета. Его реализацией совместно занимались специалисты Белинвестбанка и ведущего вуза страны. При разработке карточки применялось новое решение: эмуляция бесконтактного чипа при совместном использовании его для банковского приложения и приложения, задействованного в инфраструктуре учебного заведения.

Первыми год назад электронные студенческие билеты получили студенты-первокурсники и магистранты Белорусского государственного университета. Теперь обладателями карточки в БГУ уже стали студенты 1-3 курса, а также магистранты.

Основное достоинство карточки - физическое наличие одного электронного документа вместо минимум двух. С одной стороны, карточка выполняет функцию электронного пропуска: обеспечивает доступ на территорию и в корпуса учебного заведения, а также обслуживание в любом пункте библиотеки учреждения высшего образования. С другой - карта имеет полный функционал платежного инструмента: студентам доступны все сервисы карты Mastercard Standard , а также сервисы Белинвестбанка, включая "Интернет-банкинг" и "Мобильное приложение". Бесконтактная технология оплаты Mastercard позволяет расплачиваться быстро, удобно и безопасно одним прикосновением карты к терминалу.

Кроме того, карточка позволяет ее владельцам стать участниками программы лояльности "Студенческий бонус" . По ней при расчетах за канцелярские принадлежности и книги, за посещение музеев и театров, кинотеатров, спортивных комплексов, приобретение автобусных и железнодорожных билетов и иных товаров и услуг выплачивается money-back. Она позволяет получать переводы, в том числе из-за рубежа, без комиссий за зачисление денежных средств.

Сегодня МИИК "Карточка студента" мультиплицировалась еще на шесть вузов страны, среди которых Белорусский государственный медицинский университет и Институт бизнеса БГУ.

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