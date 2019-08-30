Более 10 тысяч студентов в сентябре станут обладателями "Карточки студента"

К уникальному проекту по выпуску многофункциональной интеллектуальной идентификационной карточки
Пилотный проект стартовал на базе Белорусского государственного университета. Его реализацией совместно занимались специалисты Белинвестбанка и ведущего вуза страны. При разработке карточки применялось новое решение: эмуляция бесконтактного чипа при совместном использовании его для банковского приложения и приложения, задействованного в инфраструктуре учебного заведения.
Первыми год назад электронные студенческие билеты получили студенты-первокурсники и магистранты Белорусского государственного университета. Теперь обладателями карточки в БГУ уже стали студенты 1-3 курса, а также магистранты.
Основное достоинство карточки - физическое наличие одного электронного документа вместо минимум двух. С одной стороны, карточка выполняет функцию электронного пропуска: обеспечивает доступ на территорию и в корпуса учебного заведения, а также обслуживание в любом пункте библиотеки учреждения высшего образования. С другой - карта имеет полный функционал платежного инструмента: студентам доступны все сервисы карты
Кроме того, карточка позволяет ее владельцам стать участниками программы лояльности
Сегодня МИИК "Карточка студента" мультиплицировалась еще на шесть вузов страны, среди которых Белорусский государственный медицинский университет и Институт бизнеса БГУ.