Более 100 безработных с начала года трудоустроились для получения опыта практической работы

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной из услуг по содействию в трудоустройстве, предлагаемой службой занятости, является приобретение опыта практической работы: в первом квартале этого года такой возможностью воспользовались 108 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

"Безработные таким образом могут получить профессиональные знания, умения и навыки практической работы в соответствии с полученной профессией (специальностью). Это делает их более конкурентными на рынке труда, расширяет возможности трудоустройства", - подчеркнули в Минтруда и соцзащиты.

Из 108 безработных, получивших опыт практической работы, больше всего в Гомельской области - 35. В Гродненской услугой воспользовались 19 человек, в Брестской - 16, Витебской - 12, Могилевской - 11, Минской - 8, в Минске - 7.

Подобное направление могут получить безработные, зарегистрированные в службе занятости, из числа: выпускников учреждений профтехобразования, среднего специального и вузов; лиц, прошедших профподготовку или переподготовку по направлению службы занятости; лиц, длительное время (более 12 месяцев) не работавших в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом.

Опыт практической работы могут обеспечить организации независимо от форм собственности, за исключением тех, деятельность которых финансируется за счет бюджетных средств, и у индивидуальных предпринимателей.

С безработным в этом случае заключается срочный трудовой договор на срок от 2 до 6 месяцев. А нанимателям, предоставляющим рабочие места для трудоустройства безработных с целью приобретения опыта практической работы, служба занятости частично компенсирует затраты на оплату их труда.-0-