Более 100 человек участвуют в семинаре по вопросам работы центров трансфера технологий

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 специалистов и экспертов из учреждений и организаций Национальной академии наук, Академии управления при Президенте, министерств и ведомств, а также рай- и облисполкомов участвуют в республиканском семинаре по вопросам функционирования центров трансфера технологий и отраслевых лабораторий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"С докладами и сообщениями выступят представители Центра трансфера медицинских и фармацевтических технологий Витебского государственного медицинского университета, ЗАО "Стройизыскания", Республиканского института профессионального образования, Белорусского государственного технологического университета, заводской лаборатории инженерно-технического центра ОАО "Белшина", отраслевой научно-исследовательской лаборатории ДНК-технологий Гродненского государственного аграрного университета", - рассказали в пресс-службе.

Республиканский семинар по вопросам функционирования центров трансфера технологий и отраслевых лабораторий проходит сегодня в Минском городском технопарке. Его организаторами выступили Государственный комитет по науке и технологиям и Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.-0-