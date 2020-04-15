Более 100 человек уже поддержали акцию НАН по созданию народной летописи Великой Отечественной войны

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 человек уже поддержали всебелорусскую акцию Национальной академии наук "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!". Об этом в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Историческая политика. Память о войне" сообщил директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.

Акция стартовала около месяца назад. "Более 100 обращений уже поступило в институт. Помимо того, что мы аккумулируем эти воспоминания и фото, в институте нацелены на то, чтобы в перспективе создать электронную базу народной летописи Великой Отечественной войны. Также мы будем периодически по мере накопления материала издавать книги народной летописи Великой Отечественной войны. Первую уже готовим на основе материалов, которые нам поступили", - рассказал Вячеслав Данилович.

Институт объявил акцию, чтобы собрать воспоминания и фотографии людей, которые внесли свой вклад в общую Победу. "Любой желающий, если он помнит что-то о своих предках и хотел бы это рассказать, может выслать нам свои материалы в письменном или в электронном виде", - отметил директор Института истории НАН Беларуси.

По мнению Вячеслава Даниловича, участие в акции поможет людям соприкоснуться с историей Великой Отечественной и Второй мировой войны, почувствовать сопричастность своей семьи к тем уже далеким событиям. Касаясь темы популяризации военной истории, сохранения исторической правды, он подчеркнул, что ученые прекрасно понимают: мало представлять результаты своей работы в научных трудах. "Необходимо наработки и достижения доносить до широкой общественности. Здесь нам нужно действовать комплексно вплоть до выпуска компьютерных игр. Главное, чтобы они создавались с позиций советского народа", - считает он. Ученый напомнил, что советские войска разгромили 607 фашистских дивизий, а союзники СССР по антигитлеровской коалиции - 176.-0-

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