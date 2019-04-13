Более 100 добровольцев приняли участие в субботнике по благоустройству Куропат

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 добровольцев приняли сегодня участие в акции по уборке и благоустройству Куропат, сообщил журналистам первый секретарь Минского областного комитета БРСМ Кирилл Шик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша задача - убрать мусор и ветки, почистить и благоустроить территорию после зимы. Сегодня здесь трудятся более 100 человек, из них около 40 представителей нашей организации (работающая молодежь, студенты и учащиеся колледжей). Подобные акции БРСМ проходят повсеместно: мы благоустраиваем и "Курган Славы", и "Хатынь", и региональные братские могилы - все территории, где нужна волонтерская помощь", - рассказал Кирилл Шик.

Кирилл Шик

"Это наша традиционная акция перед Пасхой и Радуницей, - отметил в свою очередь председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский. - Федерация профсоюзов принимала участие в установке памятного знака, и в целом мы регулярно работаем в Куропатах, наводим порядок, чтобы человек мог прийти сюда и вспомнить о том, что произошло".

В субботнике по уборке и благоустройству территории Куропат приняли также участие представители республиканского общественного объединения "Белая Русь", Белорусского общества Красного Креста, ветеранских организаций.-0-

Фото Максима Гучека