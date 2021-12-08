Более 100 км лесохозяйственных дорог построили в Беларуси с начала года

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Минлесхоза с начали года построили 19 новых лесохозяйственных дорог, общая протяженность объектов составила 101,347 км, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"До конца года в отрасли завершится строительство еще одной дороги. Таким образом в строй будет введено более 105 км новых лесохозяйственных дорог", - рассказали в пресс-службе.

Наибольшее количество лесных артерий традиционно строится в Витебской области. В 2021-м здесь введено 7 объектов общей протяженностью 31,4 км (в Бешенковичском, Витебском, Глубокском опытном, Лепельском, Лиозненском, Толочинском лесхозах).

По одной новой дороге построено в Брестской и Гродненской областях (Ганцевичский, Сморгонский опытный лесхозы), две дороги построено в Могилевской области (Глусский, Климовичский лесхозы), по четыре новые дороги появились в Минской области (Клецкий, Логойский, Любанский, Пуховичский лесхозы) и в Гомельской области (Лельчицкий, Петриковский, Мозырский опытный лесхозы).

Строительство лесохозяйственных дорог в стране реализуется в соответствии с государственной программой "Белорусский лес". Наличие подобных объектов позволяет не только осваивать новые ресурсы, но и своевременно проводить лесовосстановительные работы и мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями леса, ликвидировать лесные пожары. Лесохозяйственные дороги выполняют также важную социальную нагрузку: позволяют быстрее добраться до населенных пунктов, открывают новые возможности для граждан по сбору ягод и грибов.

Так, за последние десять лет только силами лесхозов в стране проложено более 1 тыс. км лесохозяйственных дорог.-0-