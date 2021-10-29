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29 октября 2021, 19:18

Более 100 людей с инвалидностью трудоустроились благодаря проекту "Доступная работа"

Фото из архива
Фото из архива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За шесть лет реализации проекта "Доступная работа" с помощью ассистентов по трудоустройству более 100 инвалидов, в том числе с интеллектуальными нарушениями, смогли найти работу. Об этом рассказала сегодня на международной конференции "Сопровождаемое трудоустройство в период COVID-19. Новые вызовы и новые решения" председатель Центрального совета общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" Елена Титова, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Титова возглавляет проект "Доступная работа для людей с инвалидностью" (ранее назывался "Твой шанс"), который работает на базе БелАПДИиМИ с 2012 года. "Сначала я и мои коллеги учились, как организовать эту работу, приобретали нужные навыки. Где-то с 2014 года началось непосредственно сопровождение людей на свободный рынок труда. Больше ста человек от 18 до 31 года мы трудоустроили. Не только в Минске, но и в регионах, хотя там меньше. Это огромное количество за шесть лет, особенно если учесть, что это сделали всего три ассистента", - рассказала Елена Титова.

Она пояснила, что предлагаемый организацией вариант заполняет лакуну в государственной системе. Дело в том, что трудоустройство людей с инвалидностью начинается с выдачи рекомендаций МРЭК. Только после этого они идут в центр занятости, а тот дает направления на рабочие места к нанимателям. Которые тоже далеко не всегда рады "непонятному" работнику, которому нужны "особые" условия. После нескольких отказов у соискателя просто опускаются руки. Это первый нюанс. Второй - люди с интеллектуальными нарушениями, которым как раз ассистент по трудоустройству особенно нужен, в принципе не очень-то рассчитывают на трудовую рекомендацию от МРЭК. Еще бы: кому может прийти в голову, что человек с синдромом Дауна, например, сможет быть помощником официанта? А БелАПДИиМИ доказала, что это возможно.

"Когда ассистент, уже договорившись с нанимателем, приходит с подопечным на комиссию, члены МРЭК идут навстречу, - отметила Елена Титова. - И любого человека с инвалидностью мы доводим до этого рабочего места, разговариваем с нанимателем и предлагаем ему помощь в сопровождении такого работника при освоении необходимых навыков. Нанимателю за это не надо платить. Наш опыт показал, что максимум одной-двух недель сопровождения достаточно, чтобы человек с инвалидностью освоился, адаптировался и мог дальше полностью самостоятельно выполнять свои обязанности на рабочем месте. Дольше всего, пожалуй, наш ассистент по сопровождаемому трудоустройству Анастасия Жевняк сопровождала трех человек при работе в отеле - полтора месяца", - добавила Елена Титова.

Она также с сожалением отметила, что все эти годы такая работа ведется исключительно в качестве проектной деятельности - при поддержке доноров. "Мы не имеем возможности получать государственное финансирование, что я считаю большим минусом. Да, не во всех городах нужны такие специалисты - ассистенты по трудоустройству. Но там, где это необходимо, государство могло бы покупать услугу у тех, кто готов сопровождать людей с инвалидностью на свободный рынок труда. Пока мы только раз реализовали такой государственный соцзаказ - в Московском районе Минска. Один наш ассистент трудоустроил в течение года трех человек с очень тяжелой инвалидностью (в том числе одного парня с синдромом Дауна). К сожалению, дальше дело не зашло, потому что пока нет понимания, что этот результат очень хороший", - сказала собеседница.

Важный нюанс проекта: это не только непосредственно сопровождение, но еще и подготовка к нему. С кандидатом на трудоустройство сначала общаются, узнают его способности, интересы, потребности, специалисты работают и с его родителями, чтобы они тоже подключались и помогали разъяснять важность трудоустройства, поднимали ценность будущей работы. "Наше образование не заточено под рынок труда в должной степени. Особенно это касается людей с инвалидностью. Для них важнее не приобрести профессию, а освоить навык на практике. То есть обучение должно происходить непосредственно на рабочем месте. В этом нам помогают наниматели", - продолжила рассказ Елена Титова.

Как правило, такие возможности открывает сотрудничество с крупным бизнесом, например отельным. Здесь готовы брать людей с инвалидностью не только на существующие вакансии, но и создавать новые уникальные рабочие места - в зависимости от возможностей кандидата. В целом людям с ментальными нарушениями доступна работа с выполнением каких-то простых функций: упаковщик, уборщик помещений, маркировщик, сборщик изделий (например, в полиграфической мастерской), помощник официанта, помощник повара и подобные.

Что касается подготовки будущих ассистентов, то БелАПДИиМИ за это время провела обучение около 60 человек. "Мы таким образом отрабатывали новую для себя программу. На студентах, на родителях, которые состоят в наших первичных организациях, на сотрудниках "Каритас". Мы хотели понимать, какие группы реально подойдут для работы ассистента", - пояснила Елена Титова. По ее словам, будущее такого рода услуг - за молодыми, что уже сейчас доказывает плодотворное сотрудничество с Минским государственным колледжем сферы обслуживания.

Конференция в Минске была посвящена теме трудоустройства людей с инвалидностью в условиях COVID-19. Спикеры среди прочего отметили интересный нюанс: пандемия в Европе выявила серьезный разрыв в доступе к современным технологиям и интернет-ресурсам в обществе - люди с ментальными нарушениями пользуются этими ресурсами в гораздо меньшей степени. С другой стороны, та прикладная деятельность, в которой они заняты, даже когда у всех карантин, (например, коммунальное обслуживание), показала важность и нужность таких рабочих мест и труда на них инвалидов.

Чтобы расширять возможности своих подопечных, БелАПДИиМИ тоже в условиях ковида сделала немало. Во-первых, все тренинги были переведены в онлайн-формат вебинаров. На них люди с инвалидностью обучались трудовому этикету, коммуникации, закрепляли знания, снимали напряженность с психологом. А потом проводились и занятия по теме COVID-19 на основе разработанных на ясном языке брошюр: что это за инфекция, как себя вести, чтобы не заразиться, как проявляется болезнь и что в этом случае делать, почему нужны маски и санитайзеры.

Также за счет проектных средств ($25 тыс.) 63 человека с инвалидностью по всей республике обеспечены гаджетами - компьютерами и планшетами. "Полгода мы обучали их работать на этой технике, чтобы повысить шансы на трудоустройство. И просто чтобы они расширяли свои знания о разных сферах, в которых могут себя применить", - сказала Елена Титова.

В этот же период была составлена программа подготовки ассистентов, которая сейчас апробируется. Параллельно продолжалось и само сопровождение: Анастасия Жевняк даже в этих условиях помогла трудоустроить пять человек в различных сферах.

Число предприятий, учрежденных организацией по всей стране для трудоустройства, в том числе лиц с интеллектуальными нарушениями, выросло с 4 до 5. В Новополоцке 20 октября открылось предприятие "Теплый хлеб", где выпекают домашние булочки и хлеб, есть своя торговая точка и кафе.-0-

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