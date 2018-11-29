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Более 100 мероприятий предложили гостям форума "Универсальная среда" в Минске

Общество 29.11.2018 | 18:44
На выставке
На выставке

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "Универсальная среда", первая специализированная выставка "ПараЭкспо" и выставка для старшего поколения "50 плюс" стартовали сегодня в Минске. Посетителям предложили в течение трех дней поучаствовать в более чем 100 развлекательных и познавательных мероприятиях, передает корреспондент БЕЛТА.

Многие посетители пришли в выставочный комплекс "Белэкспо" за квалифицированной медицинской помощью. Прямо в выставочном зале открылась мобильная поликлиника, организованная Городским центром здоровья и санитарно-эпидемиологической службой Минска. В специальных пунктах можно сделать кардиограмму и оперативно получить ее расшифровку, обратиться за консультацией к кардиологам, эндокринологам, диетологам и валеологам. Это удобно, поскольку все желающие могут унести с собой с мероприятия не только советы и рекомендации по профилактике неинфекционных заболеваний, но и рецепты на необходимые лекарственные препараты. "Очень долго в аптеках города искала специальный шагомер, но безрезультатно. Сюда пришла именно за ним, поскольку без такого аксессуара никак - активно осваиваю лыжи и скандинавскую ходьбу. Тут нашла заветную вещицу и еще очень много полезного оборудования, ну и не могла пропустить шанс проверить свое здоровье", - рассказала минчанка Татьяна.

Для пожилых людей актуальны консультации не только медиков, но и психологов, которые в этот день открыли двери своих импровизированных кабинетов, ведь слова поддержки и ободрения бывают не менее действенны, чем лекарства.

Параллельно с медиками прием устроили и юристы Главного управления юстиции Мингорисполкома. Обратиться за бесплатной помощью можно было к адвокатам и нотариусам. Как оказалось, больше всего людей преклонного возраста беспокоят жилищные вопросы, связанные с покупкой дач и земельных участков, а также нюансы раздела имущества.

Особое внимание уделяли и вопросам красоты и стиля. Участникам выставок предложили бюджетно обновить имидж и сделать стрижку или укладку волос, маникюр, окрашивание и коррекцию бровей. В отдельном павильоне в течение дня работал салон красоты, попасть к специалистам которого было непросто, уже через пару часов после открытия была полная запись на весь день, ведь цены на услуги здесь ниже рыночных почти в три раза.

На территории выставки расположилась и мини-ярмарка вакансий, где предложены рабочие места в том числе для людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Предприятия заинтересованы в специалистах разных возрастов, квалификаций и всех уровней образования. Списки вакансий довольно обширные: столичным организациям требуются швеи, электрики, сантехники, продавцы лотерейной продукции, инженеры-технологи, слесари, однако наиболее востребованы рабочие специальности. Прямо на выставке представители предприятий назначают собеседования - ближайшие состоятся уже завтра. "Мы подберем вакансию для каждого. Нужно только подробнее рассказать о своем опыте работы и квалификации. Ведь главное - это желание трудиться, а возраст или какие-либо ограничения по здоровью для нас второстепенны. Уже завтра к нам на собеседование придут два пенсионера, которые хотят получить вакансию конструктора и ведущего специалиста по недвижимости", - пояснила детали подбора кадров представитель ОАО "Минскпроектмебель".

Многие белорусские и зарубежные предприятия презентовали инновационное медицинское оборудование и технологии для реабилитации людей с ограниченными возможностями. К примеру, ООО "Стильстрой-ТСК" представило ноу-хау для Беларуси - специальный тренажер - имитатор ходьбы "Шаг", который будет полезен для пациентов с параличом нижних конечностей. ООО "Моторика" продемонстрировало прогрессивный метод использования технологий виртуальной реальности, которые могут подготовить и адаптировать людей к полноценной жизни с протезами.

Разработчики из Санкт-Петербурга рассказали о методах внедрения в городах России проекта "Говорящий город". Его особенность в том, что благодаря специальному оборудованию, расположенному в общественных местах и транспорте, пожилые и незрячие люди, инвалиды-колясочники могут доступно и безопасно передвигаться по территории торговых центров, лечебных заведений, культурных объектов и аптек. ЗАО "Ялина" предложило всем желающим оперативно изготовить слепки стопы и по ним индивидуальные стельки, направленные на профилактику и коррекцию различных нарушений опорно-двигательного аппарата.

Помимо различных зон презентации медицинского оборудования и технологий, в выставочном павильоне гостям выставки предложили продегустировать и приобрести экзотические сладости и чаи, мед, подобрать себе товары для хобби и рукоделия, а также удобную и практичную повседневную одежду.

Организаторами мероприятий выступает выставочное предприятие "Экспофорум" при поддержке Министерства труда и социальной защиты и Мингорисполкома.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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здравоохранение, Минск, форумы
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