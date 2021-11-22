Более 100 ученых из восьми стран объединила конференция по квантовой электронике в БГУ

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-техническая конференция "Квантовая электроника" проходит 22-26 ноября в БГУ в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Участниками научного мероприятия станут свыше 100 ученых из восьми стран: Беларуси, России, Азербайджана, Сербии, Литвы, Латвии, Вьетнама и Германии. Эксперты в рамках семи секций обсудят вопросы квантовой электроники, физики лазеров, компьютеризации лазерных исследований, термохимической лазерной шлифовки, молекул водорода в атмосфере, методов автоматической обработки экспериментальных данных, фотолюминесценции, методических аспектов преподавания.
Необычной для данной конференции формой представления материала станет стендовый доклад. Выступающие подготовили набор иллюстраций по заявленным темам. Это голограммы, электродинамическое моделирование, Android-приложение для отображения информации по заказам.
По итогам форума опубликуют сборник научных материалов с доступом в Электронной библиотеке БГУ. Организатором научного форума выступает факультет радиофизики и компьютерных технологий вуза.-0-