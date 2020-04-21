Более 100 учреждений образования носят имена героев Великой Отечественной войны

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более ста учреждений образования носят имена героев Великой Отечественной войны, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.

"Присвоение почетных наименований учреждениям образования - одна из форм увековечения памяти героев Великой Отечественной войны, удостоенных как высоких государственных наград, так и безмерного уважения земляков. В стране 104 учреждения образования носят имена людей, которые проявили себя в ратном деле и внесли неоценимый вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне", - рассказал Эдуард Томильчик.

По его словам, особое внимание в учреждениях образования уделяют проведению молодежных патриотических проектов и акций. "Участники республиканской акции "Любим Беларусь, гордимся Беларусью, путешествуем по Беларуси" во время экспедиций, экскурсий и походов исследовали исторические и культурные объекты малой родины, проводили встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. По результатам акции учащиеся создали фотоработы и мини-инсталляции, отражающие историю периода Великой Отечественной войны на территории их регионов", - отметил начальник управления.

Продолжается республиканский гражданско-патриотический проект "Собери Беларусь в своем сердце". Учащиеся разрабатывают экскурсионные маршруты по своему населенному пункту, создают брошюры, каталоги, видеоролики, информационные стенды "Мая малая Радзіма" с включением в них информации о памятниках военной истории.-0-

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