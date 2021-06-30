Более 10,5 тыс. абитуриентов планируют сдать ЦТ по химии

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 30 июня 2021
Минск Малооблачно +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:03 В Могилеве состоится презентация учреждений профтехобразования Регионы
08:01 Модернизация предприятий стройкомплекса направлена на обеспечение внутреннего спроса - Пархамович Экономика
07:48 Около 500 любителей бега поучаствуют 4 июля в Брестском полумарафоне Регионы
07:37 В Чехии около 30 тыс. семей остались без света из-за ливней В мире
07:15 Сегодня пройдет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации Политика
07:07 Более 10,5 тыс. абитуриентов планируют сдать ЦТ по химии Общество
07:03 Пресс-конференция о работе государственной лесной охраны летом пройдет 1 июля в пресс-центре БЕЛТА Общество
07:00 Лукашенко отметил значимую роль экономических органов Беларуси в динамичном развитии страны Президент
07:00 Картина дня: Форум регионов Беларуси и России, комплекс "Северный берег" и серебристые облака Общество
00:45 Футболисты Украины стали последними  четвертьфиналистами чемпионата Европы Спорт
00:36 У берегов Франции спасли более 40 мигрантов, пытавшихся пересечь Ла-Манш В мире
29.06.21
29.06.21 23:55 В Великобритании за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса В мире
29.06.21 23:18 Александра Саснович вышла во второй круг Уимблдонского турнира Спорт
29.06.21 23:09 Демонстранты в Колумбии свалили статую Колумба В мире
29.06.21 22:37 SpaceX перенесла запуск ракеты с микроспутниками Технологии
29.06.21 21:54 Госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси продлено до 23 сентября Экономика
29.06.21 21:44 "Мешков Брест" получил право сыграть в гандбольной Лиге чемпионов Спорт
29.06.21 21:33 Промысловый улов рыбы в Витебской области в I квартале увеличился почти на 30% Регионы
29.06.21 21:13 Егор Герасимов победил на старте Уимблдонского турнира Спорт
29.06.21 20:56 Англичане обыграли немцев и вышли в четвертьфинал Евро-2020 Спорт
29.06.21 20:42 Главы и представители МИД G20 приняли декларацию о продбезопасности В мире
29.06.21 20:23 Конференция по современному востоковедению объединит в БГУ около 70 ученых из семи стран Общество
29.06.21 20:08 В Чехии выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "Лямбда" В мире
29.06.21 19:44 Театр эстрады продлил показ популярных программ Культура
29.06.21 19:27 В Минске на нескольких улицах временно ограничат движение транспорта Регионы
29.06.21 19:15 Шесть человек погибли при крушении парома у берегов Бали В мире
29.06.21 19:07 Житель Заславля приговорен к году колонии за публичное оскорбление Президента Происшествия
29.06.21 19:00 Волонтерский проект БГПУ "Дети столицы" стартует 1 июля в Минске Регионы
29.06.21 19:00 Делегация БГУ посетила станцию Сходня под Москвой - место работы вуза в годы ВОВ Общество
29.06.21 18:43 В Беларуси 1-2 июля пройдет акция по оказанию бесплатной правовой помощи Общество
Все новости
Все новости
Общество
30 июня 2021, 07:07

Более 10,5 тыс. абитуриентов планируют сдать ЦТ по химии

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Вступительная кампания - 2021"
БГУИР упрощает процедуру подачи документов
На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 40 абитуриентов

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10,5 тыс. абитуриентов планируют сегодня сдать централизованное тестирование по химии, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

Централизованное тестирование традиционно начнется в 11.00. Абитуриентам рекомендовано своевременно прибывать к пунктам ЦТ - не позднее чем за полчаса до начала испытания. Это позволит без спешки пройти регистрацию. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Нельзя приносить с собой мобильные телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. При этом калькулятор должен иметь однострочный цифровой дисплей (не допускающий отображения графической информации). Допустимые функции: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, вычисление корня.

Кроме того, во время тестирования нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения заданий. За нарушение абитуриент будет удален из аудитории и не сможет в этом году сдать ЦТ по предмету даже в резервный день.

Задания ЦТ полностью соответствуют школьной программе, а вероятность угадывания фактически сведена к нулю. Поэтому итоговые баллы за тесты будут зависеть исключительно от подготовки самого абитуриента.

Следующее ЦТ - по физике - пройдет 2 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
абитуриенты образование тестирование
Новости рубрики Общество
Фото из архива Пресс-конференция о работе государственной лесной охраны летом пройдет 1 июля в пресс-центре БЕЛТА
Картина дня: Форум регионов Беларуси и России, комплекс "Северный берег" и серебристые облака
Фото из архива Конференция по современному востоковедению объединит в БГУ около 70 ученых из семи стран
Фото bsu.by Делегация БГУ посетила станцию Сходня под Москвой - место работы вуза в годы ВОВ
Фото из архива В Беларуси 1-2 июля пройдет акция по оказанию бесплатной правовой помощи
Людмила Нижевич. Фото из архива Ускоренное внедрение инноваций и цифровых технологий требует системных решений - Нижевич
Главное
"У вас есть достойный и мощный бэкграунд" - Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников
Лукашенко обсудил с секретарем Совбеза России сотрудничество в сфере безопасности и оборонку
Головченко: проект "Поезд Победы" помогает сохранять память о пережитом народом в годы войны
Для бизнеса и государства. Как работает банковское сопровождение контрактов от Белгазпромбанка
Топ-новости
Картина дня: Форум регионов Беларуси и России, комплекс "Северный берег" и серебристые облака
Лукашенко - молодежи: будьте осторожнее в суждениях, чтобы потом не было стыдно за свои высказывания
Лукашенко: нет ничего дороже подвига наших соотечественников в годы войны
Модернизация предприятий стройкомплекса направлена на обеспечение внутреннего спроса - Пархамович
Пресс-конференция о работе государственной лесной охраны летом пройдет 1 июля в пресс-центре БЕЛТА
Госнаград удостоены 102 представителя различных сфер деятельности
Егор Герасимов победил на старте Уимблдонского турнира
Беларусь и Россия принимают меры по минимизации современных вызовов и угроз - Вольфович
ФОТОФАКТ: VIII Форум регионов Беларуси и России начал работу
Госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси продлено до 23 сентября
Сикорский: финансовая стабильность авиационной системы взаимосвязана с безопасностью
Выгодные инвестиции: комплекс Minsk World привлек внимание посетителей выставки MPIRES в Москве
Герасимов: люди должны получать внятные ответы и варианты решения проблем
Европейская инфантильность - Григорий Иоффе о санкциях ЕС и США в отношении Беларуси
В Беларуси 1-2 июля пройдет акция по оказанию бесплатной правовой помощи
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.