Более 10,6 тыс. пострадавших от гололедной и холодовой травм зарегистрированы с начала года

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января по 18 февраля 2021 года зарегистрированы 10 603 пострадавших от гололедной и холодовой травм. За минувшие сутки к врачам обратились 273 человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Больше всего пострадавших с начала года было в Гродненской области, здесь зарегистрировано 1 947 пациентов (за сутки - 33). Холодовые травмы получили 107 пациентов (за сутки - 1), гололедные - 1 840 (32). В больницы попали 339 пациентов (4).

Немногим менее пострадавших в Брестской области, где за медицинской помощью обратились 1 714 человек (41). Холодовые травмы диагностированы у 94 пациентов (2), гололедные - у 1 620 (39). С начала года госпитализированы 215 человек (за сутки - 5).

В Витебской области зарегистрирован 1 371 пациент (28). У 64 (4) пациентов были холодовые травмы, у 1 307 (24) - гололедные. Стационарная помощь потребовалась 114 пациентам (2).

Большое число пострадавших также в Гомельской области - 1 564 (56). Холодовые травмы диагностированы у 104 пациентов (7), гололедные - у 1 460 (49). Всего за этот год госпитализированы 107 человек (за сутки - 5).

В Могилевской области травмы получил 1 371 пациент (60). Холодовые диагностированы у 68 человек (3), гололедные - у 1 303 (57). В больницы попали 172 пациента (5).

Что касается Минской области, здесь зарегистрированы 1 378 пациентов (17). Холодовые травмы получили 76 пациентов (2), гололедные - 1 302 (15). В больницы попали 137 человек (2).

В Минске за этот год зарегистрировано 1 258 случаев (за сутки - 38). Холодовые травмы диагностированы у 74 пациентов (1), гололедные - у 1 184 (37). Стационарная помощь потребовалась 110 пациентам (5).

В Минздраве обратили внимание, что ночью 19 февраля температура воздуха понизится до 25-28 градусов. В связи с этим, выходя на улицу, следует выбирать для прогулок обувь, соответствующую погоде. Если все же травмы избежать не удалось, необходимо обратиться в ближайший травмпункт.-0-