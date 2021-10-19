Более 1,1 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано за январь-сентябрь в Беларуси

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь - сентябрь зарегистрировано 1123 новых случая ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости остался на уровне аналогичного периода 2020 года и составил 12,01 случая на 100 тыс. населения. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Больше всего случаев ВИЧ-инфекции за этот период выявлено в Гомельской области - 301, Минске - 292, Минской области - 207. В Брестской области за девять месяцев этого года зарегистрировано 82 случая, Витебской - 77, Гродненской - 47, Могилевской - 117.

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, - люди старше 30 лет. 85,2% из числа зарегистрированных за январь - сентябрь этого года случаев ВИЧ-инфекции приходится на людей старше 30 лет.

По кумулятивным данным (с 1987 года), основным путем заражения является половой (66,6%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 31,3%. За январь - сентябрь этого года удельный вес людей, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 83,8%, доля парентерального пути передачи ВИЧ - 14,3%.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (60,6%), доля женщин составляет 39,4%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции, за январь - сентябрь 2021 года составил 39,7%.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных людей, впервые выявленных за январь - сентябрь, 41,2% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 34,6% - лица без определенной деятельности, 9,3% - из мест лишения свободы.-0-