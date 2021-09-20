Более 11 тыс. россиян проголосовали в Беларуси на выборах в Госдуму

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 11 тыс. граждан России, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Беларуси, проголосовали на выборах в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев, сообщает БЕЛТА.

"В конечном счете более 11 тыс. российских граждан проголосовали в Беларуси", - проинформировал он. Дипломат напомнил, что досрочное волеизъявление проходило в течение двух дней на трех избирательных участках в Минске, Бресте и Островце, где при содействии РФ возводится Белорусская АЭС, а в основной день голосования, в воскресенье, свой гражданский долг можно было исполнить на восьми участках в столице и других городах республики.

В Беларуси голосовали как постоянно проживающие, так и временно находящиеся там граждане РФ, а также военные, служащие на российских объектах и прибывшие для участия в совместных стратегических учениях "Запад-2021".

По данным посольства, на консульском учете в Беларуси состоят 55 тыс. граждан России. Однако не все регистрируются, поэтому их может быть около 100 тыс. В условиях пандемии коронавируса на участках для голосования были приняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры. В воскресенье в российской дипмиссии отмечали, что ни о каких инцидентах на избирательных участках сообщений не поступало.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.-0-