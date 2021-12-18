Более 1,2 тыс. будущих медиков получили благодарности ректора БГМУ по случаю 100-летия вуза

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарностями ректора Белорусского государственного медицинского университета и значками, посвященными 100-летию вуза, награждены более 1,2 тыс. будущих медиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне, 17 декабря, финишировала юбилейная неделя в БГМУ. Ее заключительный день целиком был посвящен студенчеству. Лучших студентов лечебного, педиатрического, медико-профилактического, стоматологического, фармацевтического факультетов, медицинского факультета иностранных учащихся отметили за успехи в учебе, научной, общественной деятельности, участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, достижения в творчестве и спорте.

Первый проректор вуза доктор медицинских наук, профессор Ирина Мороз отметила, что не каждому поколению студентов выпадает встретить 100-летний юбилей альма-матер. Она выразила уверенность, что нынешние студенты это по праву оценят и пронесут чувство любви к университету через всю жизнь. "В наш университет поступают лучшие из лучших, потенциал которых позволяет им успешно осваивать образовательные программы, активно участвовать в научной, общественной, спортивной, творческой деятельности. Мы гордимся вами", - сказала Ирина Мороз.

Она пожелала студентам сохранить чувство патриотизма, профессионального долга, которые проявились в виде помощи практическому здравоохранению. "Более 1,2 тыс. студентов подставили плечо старшим товарищам в период пандемии. Это говорит, что вы обладаете не только профессионализмом, но и такими личными качествами, как сердечность и ответственность", - отметила первый проректор.

Студенческий праздник включал в себя и концертную программу, подготовленную участниками студенческого клуба университета. А дискотека с участием группы "PROвокация" еще больше подняла настроение студентам ведущего медицинского университета Беларуси. Церемонии награждения продолжатся на следующей неделе.-0-