Более 1,2 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 15 июня, выезда ожидают более 1,2 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 70 грузовиков, в "Урбанах" более 130.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 20 большегрузов, "Котловка" - свыше 20, "Каменный Лог" - более 150, "Бенякони" - свыше 260, "Привалка" - более 270.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 170 фур, "Берестовица" - более 80, "Козловичи" - свыше 60.-0-