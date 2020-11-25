Более 1,2 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Беларуси за январь-октябрь

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь - октябрь зарегистрировано 1222 новых случая ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости в 1,4 раза ниже аналогичного периода 2019 года. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ), сообщает БЕЛТА.

Наибольший прирост новых случаев произошел в Гомельской области (365) и Минске (284). В Брестской области выявлено 105 случаев ВИЧ-инфекции, Витебской - 66, Гродненской - 72, Минской - 184, Могилевской - 146.

На 1 ноября в стране проживало 22 792 человека с ВИЧ-положительным статусом. В Гомельской области - 8402 человека, Могилевской - 1678, Минской - 3678, Брестской - 1688, Витебской - 1253, Гродненской - 983, Минске - 5110.

За 10 месяцев в возрастной группе от 15 до 49 лет зарегистрировано 1034 случая (84,6%), за аналогичный период 2019-го - 1451 случай (82%). По отдельным возрастным группам населения за истекший период 2020 года случаи ВИЧ-инфекции были распределены следующим образом: 0-14 лет - 0,6%, 15-19 лет - 1,1%, 20-29 лет - 16,1%, 30-39 лет - 39,2%, 40-49 лет - 28,2%, 50-59 лет - 10,7%, 60 лет и старше - 4,1%.

Удельный вес женщин составил 37,6% (460), мужчин - 62,4% (762). За аналогичный период прошлого года среди женщин было зарегистрировано 644 случая (36,4%), среди мужчин - 1125 (63,6%).

Что касается путей передачи вируса, то на долю парентерального пришлось 15,1% (184 человека), полового пути передачи ВИЧ - 83,6% (955 человек).-0-