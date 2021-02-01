Более 1,2 тыс. обращений поступило в профсоюз работников здравоохранения в 2020 году

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 тыс. письменных обращений поступило в Белорусский профсоюз работников здравоохранения в 2020 году. Граждане и юридические лица поднимали вопросы трудовых отношений и социально-экономических гарантий, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Большинство обращений (около 75%), поступивших в БПРЗ от работников системы здравоохранения, касалось оказания материальной помощи. Количество таких обращений в ушедшем году увеличилось более чем в 2 раза по причине участия в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Еще 201 обращение (почти 17% от общего количества) было связано с социальной защитой (правовые и жилищно-бытовые, вопросы организации, охраны и оплаты труда, пенсионного обеспечения). В профсоюзе добавили, что, несмотря на количественный рост, доля таких обращений по сравнению с прошлыми периодами уменьшилась.

Почти каждое пятое (239) из общего количества поступивших в 2020 году обращений было рассмотрено специалистами Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Больше всего было адресовано в Гродненский областной комитет - 333 (из них 290 по вопросам оказания материальной помощи). Наименьшее - 32 (из них 26 по вопросам оказания материальной помощи) - поступило в Могилевский областной комитет.

В целом работа Белорусского профсоюза работников здравоохранения по рассмотрению обращений граждан ведется по двум направлениям. Это устранение нарушений и восстановление прав заявителя и разъяснения, а также консультации по интересующему вопросу заявителя, которые имеют профилактическое значение и позволяют предупредить нарушения.

При этом, как отметили в профсоюзе, количество повторных обращений в 2020 году было единичным. Об эффективности работы также свидетельствуют положительно решенные вопросы, имевшиеся более чем в 90% всех обращений.

В частности, специалисты Минской городской организации профсоюза в пользу работника рассмотрели обращение врача-пульмонолога из Минска. Работник был уведомлен о непродлении срока действия трудового контракта. В ходе изучения документов и норм коллективного договора специалисты отраслевого профсоюза установили, что оснований для прекращения трудовых отношений у нанимателя нет и в соответствии с рекомендацией представителей БПРЗ трудовой контракт с работником был продлен на 3 года.

Благодаря работе специалистов Могилевской областной организации профсоюза гардеробщик одного из учреждений здравоохранения Могилева не потеряла рабочее место. Заявительница, имеющая инвалидность по общему заболеванию, в нарушение ст.45 и ст.287 Трудового кодекса была уволена в связи с сокращением численности работников. Благодаря специалистам отраслевого профсоюза она была принята на работу обратно.

Несмотря на сложную эпидситуацию, в 2020 году БПРЗ продолжил практику личных приемов граждан как руководителями и заместителями профсоюзных органов, так и специалистами. Работали выездные общественные приемные, горячие телефонные линии.-0-