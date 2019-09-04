Более 12 тыс. пассажиров за август оплатили проезд в поездах городских линий банковскими картами

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поездах городских линий в августе вдвое больше пассажиров, чем в июле, оплатили проезд бесконтактными банковскими карточками, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В июле услугой оплаты проезда в поездах городских линий с использованием бесконтактных банковских карточек воспользовались более 6,3 тыс. пассажиров, а в августе - около 12,5 тыс. Опыт показал, что такой способ оплаты проезда привлекателен и удобен для пассажиров", - отметили в БЖД.

Данная услуга была внедрена в поездах городских линий Белорусской железной дороги 12 июня этого года. Впервые в СНГ появилась возможность оплатить за проезд внутри поезда банковской картой в режиме самообслуживания. Оплата производится по полному тарифу с использованием карт Visa payWave, MasterCard Contactless и БЕЛКАРТ-Maestro, а также мобильных устройств, поддерживающих технологию Near field communication (смартфоны, смарт-часы и т.п.). Оплатить проезд в поездах городских линий можно в пределах одного тарифного пояса - на участках Минск-Беларусь, Минск-Михановичи и Минск-Городище.

Для оплаты достаточно при посадке приложить бесконтактную карту или другое устройство к валидатору в вагоне поезда. Повторное прикладывание карты позволяет оплатить проезд нескольких пассажиров (до пяти человек).-0-