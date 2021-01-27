Более 12 тыс. рабочих мест планируют создать по результатам новой инновационной программы

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 12 тыс. рабочих мест планируют создать по результатам государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году подготовлен проект государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. В новую госпрограмму войдут проекты по самым различным направлениям: от цифровых технологий и машиностроения до медицины и сельского хозяйства. По результатам программы планируется создать более 12 тыс. новых рабочих мест и достичь показателей инновационного развития, соответствующих уровню стран-лидеров региона Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Словакия)", - сказал Андрей Косовский.

По новой госпрограмме планируют реализовать более 100 инновационных проектов. По словам первого заместителя председателя ГКНТ, этот перечень не окончательный, так как госпрограмма открытая и будет ежегодно пополняться новыми проектами.

Андрей Косовский также подвел итоги работы в 2016-2020 годах. Объем отгруженной инновационной продукции в Беларуси с начала пятилетки увеличился в два раза. Только по госпрограмме инновационного развития создано и модернизировано более 10 тыс. рабочих мест, введено в эксплуатацию 60 производств. Наблюдается устойчивая позитивная динамика по уровню инновационной активности организаций промышленности.

"Кроме того, был организован ряд высокотехнологичных производств. Это строительство БелАЭС, производство новых импортозамещающих антибиотиков и лекарств на Борисовском заводе медицинских препаратов, сборка легковых автомобилей (СЗАО "БЕЛДЖИ"), производство установок коррекции микроструктур фазосдвигающих фотошаблонов на ОАО "Планар". Нельзя оставить без внимания и создание искусственных клапанов сердца нового поколения (ОАО "Завод "Электронмаш"), кластера сложных медицинских приборов и систем обеспечения безопасности на предприятии "Адани". Производить интегральные микросхемы по субмикронным проектным нормам позволяет новая перспективная технология корпусирования, разработанная и внедренная на "Интеграле", - отметил первый заместитель председателя ГКНТ.-0-

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