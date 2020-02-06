Более 1,2 тыс. работ представили на республиканский конкурс инновационных проектов с 2010 года

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последнее десятилетие на республиканском конкурсе инновационных проектов рассмотрено более 1,2 тыс. работ. Об этом сообщил начальник отдела развития инновационной инфраструктуры, коммерциализации и интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Виктор Кусяк во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Проводится ежегодный республиканский конкурс инновационных проектов по двум номинациям - "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный инновационный проект". С 2010 года рассмотрено более 1,2 тыс. проектов, из них 135 подано в прошлом году", - сказал Виктор Кусяк.

Сумма финансирования лучших проектов, которые одержали победу в 2019 году, за первое место достигала Br2,1 тыс., второе - Br1,4 тыс., третье - Br739.

По словам представителя Государственного комитета по науке и технологиям, к участию в республиканском конкурсе инновационных проектов допускаются призеры таких конкурсов, как "100 идей для Беларуси", ярмарки инновационных идей Smart Patent и др.-0-

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