Более 1,2 тыс. школьников Беларуси обучаются в агроклассах

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В профильных классах аграрной направленности обучаются более 1,2 тыс. учеников учреждений общего среднего образования Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

Агроклассы появились в белорусских школах в 2018/2019 учебном году для популяризации сельскохозяйственных профессий. "В этом учебном году десятые классы аграрной направленности открыты в 202 учреждениях общего среднего образования. В городской местности расположены 39 из них, в сельской - 163. В профильных классах обучаются 1 217 учащихся, из них 346 в школах, расположенных в городской местности, 871 - в сельской", - рассказала Ирина Каржова.

Больше всего агроклассов открылось в Могилевской области. Учащиеся 53 школ региона получили возможность выбрать сельскохозяйственное направление. Прием в эти классы, как и в любые другие профильные, осуществляется на конкурсной основе. Министерство образования разрешило в десятые классы аграрной направленности набирать учеников, имеющих отметки по профильным предметам не ниже 6 баллов, средний балл свидетельства об общем базовом образовании при этом должен быть не ниже 5 баллов.

Для учеников 10-11-х классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, Минобразования утвердило программу факультатива "Введение в аграрные профессии". Оно призвано сформировать интерес к аграрным профессиям, ознакомить школьников с технологиями производства сельхозпродукции, обеспечить знаниями об уровне технического и энергетического обеспечения сельскохозяйственного производства, а также ознакомить с госполитикой развития агропромышленного комплекса страны.

Школьники на занятиях изучат мир сельскохозяйственных растений и животных, получат представление о технологиях производства и условиях хранения сельхозпродукции, селекции, биотехнологиях, экологии, ветеринарии, генетике, а также о технологическом обеспечении сельхозпроизводства. Выпускники будут уметь классифицировать кормовые, технические, плодовые, ягодные культуры, лекарственные и эфирномасличные растения, будут разбираться в породах крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, кроликов, пушных зверей и птиц. Кроме этого, они получат представление о классификации и основных системах тракторов, электрооборудовании животноводческой фермы и в целом системе сельскохозяйственных машин. Программа факультатива рассчитана на 140 часов. В нем предусмотрены практические занятия, которые предполагают семинары, экскурсии, выездные занятия с целью закрепления полученных знаний на практике, знакомства с организацией аграрного производства.-0-