5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года, сообщил в эфире телеканала СТВ первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

"В этом году пожароопасный сезон мы начали, как нельзя рано - 13 марта мы уже имели первые пожары. На сегодняшний день у нас зарегистровано 124 лесных пожара на территории 253 га. Большинство из них возникает путем перехода огня от сельхозпалов или от палов вокруг дачных кооперативов в леса", - сказал Валентин Шатравко.

По его словам, лесхозы полностью готовы к пожароопасному периоду. "У нас приведена в состояние готовности вся техника - а это свыше 550 пожарных машин. Кроме этого, имеется определенное оборудование. Мы проводим сейчас смотры готовности лесной охраны к тушению лесных пожаров, проводим также противопожарное обустройство лесного фонда - это противопожарные разрывы, противопожарные полосы. Все эти работы находятся в активной фазе", - отметил первый замминистра.-0-