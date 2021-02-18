Более 120 памятников войны планируется благоустроить во время молодежного проекта "Нить поколений"

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 памятников Великой Отечественной войны планируется благоустроить во время проекта "Нить поколений". Об этом заявил депутат Молодежного парламента при Национальном собрании Александр Бурда в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По словам Александра Бурды, в 2021 году Молодежная палата планирует реализовать несколько патриотических проектов. Один из них, "Нить поколений", предполагает благоустройство и озеленение мест массовых воинских захоронений. "В планах - привести в порядок более 120 памятников Союзного государства и закрепить за ними шефство. Также важен проект "Цифровая звезда", который посвящен оцифровке памятников. За неполные 10 месяцев мы оцифровали более 1 тыс. таких памятников. Безусловно, эта работа способствует развитию гражданско-патриотического воспитания молодежи и в целом патриотических чувств, любви к Родине", - рассказал он.

"Для меня патриотизм зиждется не нескольких главных постулатах: это любовь к своей семье, любовь к своей стране, любовь к малой родине и к своей профессии", - подчеркнул Александр Бурда.

По оценке молодого человека, на пространстве Союзного государства удается поддерживать память о подвигах героев Великой Отечественной войны.-0-