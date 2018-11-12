Более 120 проектов для сферы образования представили на республиканский IT-конкурс школьники и студенты

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На III Республиканский конкурс "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса" поступило более 120 заявок от школьников и студентов. Об этом журналистам сообщил директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси (ГИАЦ) Павел Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конкурс молодежных проектов проводится уже в третий раз в рамках подписанного между Министерством образования и компанией МТС соглашения о сотрудничестве. Подобные мероприятия в первую очередь дают учащимся опыт дополнительных навыков: работы с аудиторией, с презентацией, с экспертами. Молодежь учится отстаивать свои позиции. Некоторые проекты двигаются дальше - они появляются в телевизионных конкурсах, в конкурсах социальных проектов, стартапах", - сказал Павел Лис.

Руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Ольга Ткаченко в свою очередь отметила, что все идеи, представленные на конкурсе, очень разные, но все они нужны. "МТС - компания, дружественная детям, мы продвигаем инновации, нам очень интересно поддерживать проекты, где есть новые идеи и технологии. Самое главное для нас в этом конкурсе - это положительный опыт для учащихся и их преподавателей, это поиск новых идей, талантов и вдохновения. Мы видим, какой большой интерес вызывает мероприятие у детей из всех регионов, сколько в стране инициативных молодых умов и увлеченных педагогов, нас это по-настоящему вдохновляет", - подчеркнула она.

Прием заявок на конкурс был объявлен 8 октября. Проекты в оргкомитет представили школьники 8-11 классов, учащиеся профессионально-технических и средних специальных учреждений образования, а также студенты вузов в возрасте 14-23 лет. В экспертную группу вошли представители бизнеса, IT-сферы, образования. Они оценили работы и определили полуфиналистов. В полуфинал конкурса вышли 30 проектов. Среди них приложение для подготовки поступающих к ЦТ, мотивационный тренер, тренажер для допризывной подготовки юношей, интернет-ресурс для изучения иностранного языка в 5 классе, информационная система университета, а также система управления микроклиматом "Умный класс", тренажер по черчению, электронное интерактивное пособие "Природные явления" и многое другое.

Учащаяся Гомельского государственного аграрно-экономического колледжа Анна Гузикова представила на конкурс обучающий комплекс по классической криптографии "Шифрование легко и просто". "Мой проект посвящен изучению классических крипталгоритмов. Комплекс может применяться как для обучения защите компьютерной информации на IT-специальностях, так и на уроках информатики в школах", - пояснила она.

Руководитель проекта Анны - преподаватель Светлана Кухаренко. "Талантливой молодежи в Беларуси очень много. Такие конкурсы помогают их выявлять. Здесь у ребят есть возможность увидеть идеи других участников, поставить себе цель и стремиться к ней", - считает педагог.

Еще один участник IT-конкурса - учащийся Минского радиотехнического колледжа БГУИР Александр Гонтарев. Его проект - образовательный парк ALES, который представляет собой веб-сервис со множеством модулей, предназначенный для более эффективной работы каждого конкретного учреждения образования. "Конкурс дает шанс для самореализации. Суть конкурса не в том, чтобы просто победить и получить призы. Это хорошая возможность наладить новые связи и продолжить работу над своим проектом", - уверен Александр.

По итогам полуфинала эксперты выбрали 13 проектов. Финалистам предстоит работа с менторами: участники смогут проконсультироваться со специалистами и получить рекомендации, как усовершенствовать и продвинуть свой проект. Итоги конкурса подведут 30 ноября на II Международной специализированной научно-технической выставке-форуме "Информационные технологии в образовании" (ITE 2018). Победителей определят в трех номинациях: "Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования", "Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования", а также "Лучший инновационный проект студентов учреждений высшего образования".

Победители получат призы от компании МТС, а команде, занявшей первое место, достанется главный приз - ноутбук от ГИАЦ Министерства образования Беларуси.-0-