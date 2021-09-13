Более 120 ученых из 9 стран собрал семинар по аналитическим методам анализа в БГУ

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный семинар "Аналитические методы анализа и дифференциальных уравнений" (АМАДЕ-2021) проходит в БГУ. Он продлится до 17 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Семинар посвящен нескольким знаменательным датам: 100-летию БГУ, 115-летию со дня рождения основателя школы по краевым задачам теории аналитических функций академика Федора Гахова, а также памяти всемирно известного специалиста в области дробного исчисления профессора Анатолия Килбаса, возглавлявшего в 2002-2010 годах кафедру теории функций БГУ.

Форум собрал свыше 120 ученых из девяти стран, в том числе Казахстана, России, Чехии, ОАЭ, CША. Это представители БГУ, ГрГУ им. Я Купалы, Челябинского государственного университета, Белгородского государственного национального исследовательского университета (Россия), Международного центра современного образования (Чехия) и др.

В рамках семинара состоится торжественное открытие именной аудитории, посвященной профессору Анатолию Килбасу. Мероприятие пройдет 15 сентября на базе механико-математического факультета. По итогам семинара издадут сборник материалов.

Организаторами научного мероприятия выступают экономический и механико-математический факультеты БГУ, Институт математики Национальной академии наук Беларуси при поддержке международной ассоциации ISAAC и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. Конференция организуется на протяжении 25 лет с целью обсуждения участниками новых результатов развития методов анализа, дифференциальных уравнений, механики и биомеханики и их приложений, а также определения новых перспективных направлений.-0-