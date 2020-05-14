Более 12,5 тыс. молодых людей подали заявки на работу в студотрядах БРСМ

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 12,5 тыс. студентов и учащихся подали заявки на работу в студенческих отрядах в третьем трудовом семестре - 2020, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

"Белорусская молодежь хочет трудиться в свободное от учебы время. Это подтверждают 12,5 тыс. заявок, которые поступили в Республиканский штаб студенческих отрядов во время подготовительного к третьему трудовому семестру - 2020 проекта "Выбираем студотряд!". Этот промо-проект по информированию и предварительной записи потенциальных бойцов студенческих отрядов стартовал 5 марта. В этом году он проходит онлайн в группах БРСМ в соцсетях с использованием технологии QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам!, #БСО", - рассказала Надежда Шаховская.

Параллельно идет онлайн-обучение руководителей студенческих отрядов. "В частности, в апреле состоялась серия онлайн-тренингов "Создание и управление медиапроектами" для медиагруппы белорусских студенческих отрядов (БСО). В настоящее время работает двухнедельная "Школа вожатского мастерства" для командиров и комиссаров педагогических отрядов. С 20 мая координаторы трудовых проектов БСО пройдут повышение квалификации в "Онлайн-школе лидеров". Также оживленно проходит и договорная кампания. По состоянию на начало мая штабы студенческих отрядов заключили уже 338 договоров на 4349 человек", - отметила командир республиканского штаба.

Надежда Шаховская подчеркнула, что деятельность педагогических отрядов в оздоровительных лагерях будет начата с учетом эпидситуации. С 29 июня планируется заезд в Островец 120 бойцов студенческих отрядов для участия в трудовом проекте "Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости". В этот же период пройдет международный производственный трудовой проект "Атлант-2020", который объединит около 350 человек.

Статус областной и Минской городской молодежной строек в 2020 году присвоен ряду объектов. В Витебской области это строительство инженерно-транспортной инфраструктуры микрорайона Билево на проспекте Строителей в Витебске, а также реконструкция путепровода "Полоцкого". В Гомельской области - строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне №21 Гомеля и реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе. В Гродно - реконструкция комплекса зданий городской клинической больницы №3, в Могилеве - строительство поликлиники жилого района Казимировка. В столице молодежной стройкой по-прежнему является строительство метрополитена.

В настоящее время в рамках круглогодичной трудовой занятости студенческие отряды трудятся в Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской, Могилевской областях и Минске. Официальное открытие третьего трудового семестра - 2020 запланировано на конец июня.-0-