Более 13 млн пассажиров воспользовались поездами региональных линий бизнес-класса БЖД за 10 лет

19 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. За 10 лет более 13,4 млн пассажиров воспользовались поездами региональных линий бизнес-класса Белорусской железной дороги, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

19 ноября 2011 года первые поезда региональных линий бизнес-класса начали курсировать по маршрутам Брест - Барановичи и Барановичи - Минск. В декабре 2011 года - по маршруту Минск - Орша.

За 10 лет в зависимости от развития других форматов пассажирских перевозок, пассажиропотока менялись и маршруты поездов региональных линий бизнес-класса. "Сегодня поезда региональных линий бизнес-класса курсируют по маршрутам Минск - Орша, Минск - Полоцк, Минск - Светлогорск, Минск - Пинск и Могилев - Солигорск. Перевозки осуществляют электропоезда ЭПР четырех- и пятивагонной составности, а также одно- и трехвагонные дизель-поезда ДП1 и ДП3. Современный подвижной состав оснащен удобными креслами, системами кондиционирования воздуха, розетками для зарядки мобильных устройств, имеется доступ к Wi-Fi. Главные критерии формата региональных линий бизнес-класса - комфортабельно, быстро, безопасно", - рассказали в пресс-центре.

В БЖД отметили, что такой формат пассажирских перевозок востребован на рынке транспортных услуг. Всего за 10 лет поездами региональных линий бизнес-класса воспользовались более 13,4 млн пассажиров.-0-