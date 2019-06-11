11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,3 тыс. человек будет задействовано в церемонии открытия II Европейских игр в Минске 21 июня. Об этом рассказала сегодня в пресс-центре издательского дома "Беларусь сегодня" начальник отдела по организации проведения церемоний открытия и закрытия фонда "Дирекция II Европейских игр" Олеся Рулькова, передает корреспондент БЕЛТА.
"Идея церемонии открытия - рассказать всему миру о Беларуси и ее истории. Сценарий разрабатывался российско-белорусскими специалистами. С белорусской стороны выступил Александр Вавилов, с российской - Алексей Сеченов. Всего участие в красочном шоу примет более 1,3 тыс. человек", - сказала Олеся Рулькова.
Она отметила, что работы по монтажу сценического оборудования идут по плану. Уже смонтирована тросовая дорога, работают бригады по наладке света и установке звука. По ее словам, каждый день на стадионе "Динамо" ведется тестирование различного оборудования и техники. Например, сцена будет вращаться на 360 градусов так, чтобы зрители с любой точки, где бы они ни сидели, смогли все увидеть.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-
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