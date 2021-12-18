Более 1,3 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции выявлено за январь - ноябрь в Беларуси

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь - ноябрь этого года зарегистрировано 1337 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости остался на уровне аналогичного периода 2020 года и составил 14,3 случая на 100 тыс. населения. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.
Больше всего случаев ВИЧ-инфекции за этот период выявлено в Гомельской области - 350, Минске - 353, Минской области - 243. В Брестской области за одиннадцать месяцев этого года зарегистрировано 93 случая, Витебской - 89, Гродненской - 64 и Могилевской - 145.
В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, - люди старше 30 лет. На эту возрастную группу приходится 84,6% из числа зарегистрированных за январь - ноябрь случаев ВИЧ.
По кумулятивным данным (с 1987 года) основным путем заражения является половой (66,7%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 31,2%. За январь - ноябрь этого года удельный вес людей, инфицирование которых произошло половым путем, составил 83,5%, доля парентерального пути передачи ВИЧ - 14,4%.
В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (60,7%), доля женщин составляет 39,3%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за январь - ноябрь, - 38,9%.
В социальной структуре ВИЧ-инфицированных людей, впервые выявленных в январе - ноябре, 42% составляют люди рабочих специальностей и служащие, 32,8% - без определенной деятельности, 10% - из мест лишения свободы.-0-