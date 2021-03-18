Более 130 безработных получили субсидии на организацию своего дела в январе-феврале

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - феврале этого года служба занятости предоставила субсидии на организацию предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности 133 безработным, в том числе 27 гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Больше всего получателей такой помощи в Гомельской области - 54. В Минской области субсидии предоставлены 25 безработным, в самой столице - 22, в Могилевской области - 16, Гродненской - 8, Брестской - 5, Витебской области - 3 безработным.

Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), действующего на дату заключения органами по труду, занятости и социальной защите с безработным договора о предоставлении субсидии. Если будущий предприниматель намерен открыть свое дело в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины БПМ.

Если предпринимательская деятельность связана с внедрением результатов научных исследований и разработок (объектов права промышленной собственности - изобретения, полезной модели, промышленного образца, сорта растения, топологии интегральной микросхемы), то размер субсидии будет равен уже 20 БПМ.

С 1 февраля 2021 года размер БПМ в среднем на душу населения составляет Br262,87.-0-