Более 130 профсоюзных первичек создано в частных организациях здравоохранения

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 130 профсоюзных первичек создано с начала года в организациях здравоохранения негосударственной формы собственности, сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения (БПРЗ).

Больше всего первичек, или 76, появилось в организациях столицы. На втором и третьем местах по количеству новых первичных профсоюзных организаций БПРЗ - Могилевская и Витебская областные организации отраслевого профсоюза.

В I квартале ряды Белорусского профсоюза работников здравоохранения приросли на 57 первичек, созданных в организациях негосударственной формы собственности, во II квартале - на 20 и в III - на 54. В ближайшее время завершится создание первичных профсоюзных организаций еще в 15 трудовых коллективах, где уже состоялись организационные собрания, приняты соответствующие решения, а документы сданы в регистрирующие органы.

В профсоюзе отметили, что в организациях, где в этом году созданы первички, работают 2492 человека, из них свое желание стать членами профсоюза изъявили 680 работников.

Наивысший процент профсоюзного членства - в первичных профсоюзных организациях, созданных и находящихся на профобслуживании в Гомельской областной организации БПРЗ. Здесь в 13 организациях негосударственной формы собственности в профсоюзные ряды вступили 83,9% работников, или 135 человек из 161 работающего.

Работа по вовлечению в профсоюзное членство будет продолжена.-0-