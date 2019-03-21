Более 130 старшеклассников Беларуси смогут попробовать себя в роли студентов БГУ

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 130 старшеклассников со всей Беларуси станут участниками проекта "Студент БГУ на неделю". Профориентационная акция пройдет 25-29 марта на 16 факультетах университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Школьников встретят на биологическом, географическом, историческом, механико-математическом, филологическом, физическом, химическом, экономическом факультетах, а также на факультетах журналистики, международных отношений, прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий, социокультурных коммуникаций, философии и социальных наук, в Институте бизнеса и в Международном государственном экологическом институте им. А.Д. Сахарова. "В течение пяти дней старшеклассники пройдут обучение на различных курсах и специальностях, прослушают лекции и выполнят практические задания на равных со студентами университета. Абитуриенты встретятся с представителями приемной комиссии БГУ и познакомятся с администрацией университета. В программу включены также различные мероприятия, которые познакомят гостей со студенческой жизнью и внеучебной деятельностью факультетов", - рассказали в пресс-службе.

"Становится хорошей традицией участие в проекте абитуриентов из других стран. Со студенческой жизнью уже познакомилась представительница Литвы, а в этом сезоне вуз посетят две россиянки", - отметили в БГУ.

Всего для участия в проекте было подано 300 заявок. Претендентам нужно было написать письмо о том, почему они хотят стать студентами БГУ на неделю. Самым популярным у школьников оказался факультет международных отношений. Здесь конкурс составил пять человек на место.

Проект проводится в шестой раз. Всего за это время в нем приняли участие около 300 старшеклассников. Четверть из них стала студентами БГУ. Организаторами выступают управление воспитательной работы с молодежью и Студенческий союз БГУ.-0-