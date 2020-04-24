24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 130 тыс. тестов на коронавирус выполнено в Беларуси, в том числе 8281 - за последние сутки, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

В первые дни работы выполнялось 250 тестов в одной лаборатории.

"Мы осознанно идем на гипердиагностику, на дообследование, чтобы не упустить ни одного возможного пациента, - сказала Елена Богдан. - Фактически ежедневно расширяем возможности нашего лабораторного тестирования".

На сегодня в круглосуточном режиме работает более 30 лабораторий во всех областях. Подключился и частный сектор. Тест-систем достаточно. С их запасом нет проблем, поскольку налажено собственное производство, добавила замминистра.

Елена Богдан также отметила, что количество проведенных в Беларуси тестов на 1 млн населения превышает это число во многих других странах. "У нас охват тестированием выше, чем в такой стране, как Республика Корея, которая является примером организации работы по локализации и выявлению случаев коронавирусной инфекции. Мы опережаем Польшу, Нидерланды, Украину. Находимся практически на уровне с США и развитыми европейскими странами", - отметила она.

Например, численность населения Польши составляет около 38 млн. В этой стране проведено 250 тыс. тестов. Таким образом, на 1 млн населения проведено 6,6 тыс. тестов. "В Беларуси почти 9,5 млн населения, проведено 130 тыс. тестов. Соответственно, на 1 млн населения получается 13,6-13,7 тыс. тестов", - пояснила замминистра.-0-