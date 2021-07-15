15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 130 заявок поступило от иностранцев на вакцинацию от COVID-19 в Беларуси, сообщила журналистам заведующая отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"На настоящий момент к оператору информационной системы, который занимается обработкой поступающих заявок, уже поступило более 130 заявок от иностранных граждан. Главным образом это жители Украины и Литвы. Но помимо этого также обращаются граждане Латвии, Эстонии. Есть заявки от граждан Нидерландов и Германии. Первые посетители, которые к нам приедут, ожидаются 16 июля. Их заявки подтверждены", - сказала Вероника Высоцкая.

Услуги по вакцинации иностранных граждан, въезжающих по безвизовому режиму, будут оказывать более 55 организаций здравоохранения в каждом регионе страны. При регистрации иностранец может выбрать из предложенных город, где он хотел бы сделать профилактическую прививку. Вакцинировать будут на платной основе препаратом "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").

Согласно указу №251 возможность безвизового посещения Беларуси предоставляется с 15 июля 2021 года гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19. Чтобы приехать для этой цели в Беларусь, нужно обязательно зарегистрироваться в информационной системе, размещенной в интернете (https://vaccination.by/form/index.html). При пересечении границы человек должен иметь действующие документы для выезда за рубеж и отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненный не позже трех суток до этого, пояснила Вероника Высоцкая.

Безвизовый порядок въезда в Беларусь для вакцинации будет действовать до конца 2022 года.

"Если иностранный гражданин въезжает именно по безвизовому режиму, он имеет право находиться на территории нашей страны не более пяти суток с момента пересечения границы. Подавать заявку на вакцинацию в информационной системе он должен будет каждый раз. Чтобы сделать вторую прививку, ему нужно пройти такую же процедуру", - сказала заведующая отделением, отвечая на вопрос, может ли иностранец остаться в Беларуси до введения второго компонента вакцины.

Она также отметила, что Минздравом во взаимодействии с Госпогранкомитетом и МВД проработан механизм выяснения причин на тот случай, если записавшийся на прививку гражданин не явился на вакцинацию. "Могут быть и объективные причины данной ситуации. Но если объективность этих причин не будет подтверждена, то повторная регистрация заявки от такого человека невозможна в информационной системе", - сказала Вероника Высоцкая.-0-