Более 1,4 тыс. человек обратились к медикам за сутки из-за гололедных и холодовых травм

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,4 тыс. человек обратились к медикам за сутки, с 14 на 15 декабря, из-за гололедных и холодовых травм, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Больше всего обращений зарегистрировано в Витебской области - 338. Почти у всех пострадавших (337) гололедная травма, у одного - холодовая. Амбулаторную помощь получили 315 человек, госпитализированы 23.

Много случаев в Могилевской области, где к медикам за сутки обратились 265 человек, у всех гололедные травмы. Помощь амбулаторно получили 249 пациентов, 16 госпитализированы.

В Минской области 237 обращений (гололедную травму получили 236 пациентов, один - холодовую). Амбулаторно помощь оказана 217 пациентам, госпитализированы 20 человек.

В Брестской области в медучреждения обратились 163 человека (с гололедной травмой - 161, с холодовой - 2). Амбулаторную помощь получили 143, госпитализированы 20.

Медицинская помощь в Гомельской области потребовалась 222 пациентам. Амбулаторно ее получили 195 человек, госпитализированы 27. У 221 пострадавшего гололедная травма, у одного - холодовая.

За минувшие сутки в Гродненской области всего зарегистрировано 92 обращения. Амбулаторную помощь получили 80 человек, госпитализированы 12. У всех пострадавших гололедные травмы.

В столице к медикам обратились 86 человек, у всех гололедные травмы. Амбулаторную помощь получили 83 пациента, трое госпитализированы.-0-