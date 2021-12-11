11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,4 тыс. пограничников-новобранцев приняли военную присягу, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Сегодня во всех воинских частях органов погранслужбы более 1,4 тыс. новобранцев присягнули на верность белорусскому народу. В осеннем призыве - 2021 около 70% парней уже имеют среднее специальное или среднее техническое образование. 30 молодых людей призвались в армию после окончания высших учебных заведений. Каждый пятый призывник родом из Гомельской области. Отбор ребят проходил таким образом, чтобы полученные ими профессии можно было применить в пограничной службе. У половины новобранцев за плечами успешное обучение по управлению транспортом разных категорий. 35 человек - профессиональные повара", - рассказали в ГПК.

В столице, на строевом плацу группы связи и обеспечения ОПС, в торжественном ритуале приняли участие около 90 военнослужащих. С этим важным событием в жизни их поздравили председатель Госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо, представители местной власти, духовенства, родные и близкие.

Обращаясь к молодым защитникам рубежей Беларуси, Анатолий Лаппо отметил: "Глубоко символично, что вы принимаете присягу в Год народного единства и 80-летия подвига пограничников в первых боях Великой Отечественной войны. Пограничники Беларуси гордятся тем, что ни одна пограничная застава, ни один наряд не оставили охраняемые участки границы без приказа".

В ноябре будущие пограничники уже освоили начальную военную и огневую подготовку, топографию, тактику погранслужбы и другие дисциплины. В течение короткого промежутка времени солдаты будут обучаться по общей специальности - инспектор погранслужбы. Следующим этапом станет получение профильных знаний по инженерному обеспечению, кинологии, управлению автотранспортом и другим направлениям службы. Затем солдат распределят на погранзаставы, где они приступят непосредственно к охране госграницы.-0-

Фото ГПК