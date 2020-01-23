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23 января 2020, 14:07

Более 140 новых разработок и технологий представит НАН на выставке ко Дню белорусской науки

Фото из архива
Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Национальной академии наук на выставке достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности "День белорусской науки - 2020" представят свыше 140 новых разработок и технологий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе НАН.

Экспозиция будет состоять из кластеров, связанных с приоритетами развития научной сферы: "Молодежь и новые горизонты науки", "Физика и информатика в технологиях будущего", "Технические науки - индустрия 4.0", "Современные медицинские, фармацевтические и биотехнологии", "Современная химия и рациональное природопользование", "Инновационный агропромышленный комплекс".

Институт химии новых материалов НАН покажет на выставке 2D и 3D-материалы на основе полисахаридов, которые могут использоваться в качестве носителей стволовых клеток. Жизнеспособность клеток на разработанных носителях составляет не менее 90-95%. Сформированные материалы обеспечивают эффективную адгезию стволовых клеток и могут быть использованы для их переноса в организм, например при лечении ожогов, ран и трофических язв. Ученые Института представят также композиционные материалы для экструзионной 3D-печати.

На выставке можно будет увидеть и ряд уникальных разработок ученых Института физики имени Б.И.Степанова. В частности, погружной двухдетекторный гамма-спектрометр, предназначенный для регистрации и анализа спектров гамма-излучения в геометрии полного погружения в воду, который позволяет оценивать активность изотопов в водной среде. Ученые-физики представят также твердотельные эрбиевые лазеры с диодной накачкой, излучающие в условно безопасном для глаз спектральном диапазоне. Данные лазеры могут быть использованы в современных дальнометрических комплексах и системах целеуказания, эксплуатируемых в широком диапазоне температур и подверженных ударным и вибрационным нагрузкам.

Объединенный институт машиностроения продемонстрирует экспериментальный образец коммерческого электромобиля (базовый машинокомплект - Joylong EF5), а также мобильное прицепное демпферное устройство. Данная разработка предназначена для минимизации последствий столкновения транспортных средств с дорожно-строительной техникой во время выполнения дорожных работ. Кроме того, будет представлен широкий ряд разработок для электротранспорта.

24 января в Национальной академии наук состоится республиканское собрание научной общественности, посвященное Дню белорусской науки. В мероприятии примут участие около 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений страны. Будет развернута выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности. Всего ученые и исследователи страны представят здесь более 300 новых разработок. Основная цель масштабной экспозиции - демонстрация результатов научных исследований и разработок науки страны, эффективности реализации государственных программ в сферах научной, научно-технической и инновационной деятельности и проводимой работы по укреплению связи науки с производством. День белорусской науки отмечается в последнее воскресенье января.-0-

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