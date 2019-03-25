25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 140 специалистов из Иордании пройдут обучение в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Сегодня Университет гражданской защиты посетила делегация Генеральной дирекции гражданской защиты Иордании. Гости познакомились с организацией образовательного процесса и материально-технической базой вуза.

Начальник университета Иван Полевода и директор отдела обучения Генеральной дирекции гражданской защиты Иордании Хатем Джабер провели встречу. "По ее результатам подписан договор о подготовке в текущем году в УГЗ 144 специалистов из Иордании. Обучение планируется начать с апреля", - проинформировали в вузе.

Проходить обучение специалисты будут по программам "Управление спасательными и противопожарными операциями в ЧС" и "Спасение, пожаротушение, первая помощь (для инструкторов)".-0-

Фото Университета гражданской защиты МЧС Беларуси