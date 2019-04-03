Более 140 студентов примут участие в олимпиаде по китайскому языку в БГУ

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская студенческая олимпиада по китайскому языку пройдет 4-5 апреля на филологическом факультете и в Республиканском институте китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета (РИКК БГУ). Ее участниками станут более 140 студентов, изучающих китайский язык, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Свои знания на олимпиаде проверят студенты десяти вузов: БГУ, БГПУ им. М. Танка, БГЭУ, Академии управления при Президенте, МГЛУ, Могилевского госуниверситета им. А.A. Кулешова, Гродненского университета им. Янки Купалы, Гомельского университета им. Франциска Скорины, Барановичского госуниверситета и Витебского университета им. П.М. Машерова.

"Олимпиада пройдет в два тура. Во время первого, письменного, конкурсантам предстоит выполнить задания по иероглифике, лексике, грамматике китайского языка, а также перевод с китайского на русский язык и с русского на китайский. По результатам этого этапа участников распределят по подгруппам в зависимости от уровня знания языка", - рассказали в пресс-службе. Устный этап олимпиады пройдет в формате собеседования, которое включает задания на чтение, пересказ текста, а также беседу с членами жюри по заявленной теме. В этом году будет обсуждаться сотрудничество Беларуси и Китая, а также инициатива "Один пояс, один путь".

Победителей олимпиады объявят 5 апреля. Информацию о них оргкомитет направит в Специальный фонд Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Организаторами олимпиады выступают РИКК БГУ и Министерство образования Беларуси. Мероприятие направлено на мотивацию белорусских студентов к изучению китайского языка, повышение их лингвистической компетенции, а также поддержку талантливой молодежи и популяризацию китайского языка и культуры.-0-