Более 140 заявок подано на республиканский конкурс инновационных проектов

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На республиканский конкурс инновационных проектов в этом году подано 145 заявок, в том числе в номинации "Лучший инновационный проект" - 54 и в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" - 91. Об этом рассказал сегодня на заседании совета конкурса председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, наибольшее количество проектов поступило по направлениям "Информатика, информатизация и космические исследования" (26%), "Медицинские науки и технологии" (18%), "Сельскохозяйственные науки и технологии" (13%), "Социально-экономические, гуманитарные и общественные науки" (12%) и "Природопользование и экология" (10%).

"Проекты участников не только отражают новейшие тенденции в развитии технологий, но и направлены на решение значимых социальных и экологических проблем. Кроме того, белорусские компании и особенно молодежь активно используют участие в конкурсе как возможность протестировать, развить и масштабировать свои инновационные разработки, сделать что-то полезное и значимое для страны", - подчеркнул Александр Шумилин.

По результатам рассмотрения и защиты инновационных проектов совет конкурса определит победителей и призеров. К слову, в каждой номинации будет один победитель и пять призеров, из них два участника, занявших 2-е место, и три - 3-е место. Победители получат денежные призы от организаторов от Br840 до Br2494, а разработчики особенно интересных идей - средства для коммерциализации своего проекта в размере Br16,5 тыс. В этом году конкурсанты также могут побороться и за дополнительные номинации от членов совета конкурса ("Лучший инновационный проект в медиасфере", "Лучший молодежный инновационный проект на территориях, восстанавливающихся после аварии на ЧАЭС", "Лучший молодежный инженерно-технологический проект").

Республиканский конкурс инновационных проектов ежегодно проводится Государственным комитетом по науке и технологиям и Белорусским инновационным фондом при участии Министерства образования, Национальной академии наук, БРСМ и других. Цель конкурса - создание комплексной системы поощрения инноваций в стране и вовлечение молодежи в инновационную деятельность.

В этом году конкурс проходит по новым правилам. Для участников появились новые возможности. Например, в конкурсе теперь могут принимать участие инновационные проекты различных стадий реализации. В номинации "Лучший молодежный инновационный проект" можно подать технико-экономическое обоснование, которое обладает упрощенной структурой по сравнению с бизнес-планом.-0-