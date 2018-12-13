Более 140 звонков поступило с 1 декабря в БРСМ на горячие линии помощи пожилым

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 декабря на горячие линии помощи пожилым людям, которые открыты при каждом территориальном комитете Белорусского республиканского союза молодежи, поступило более 140 звонков, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Роман Мамченко.

Главная задача молодежной инициативы - привлечение внимания юношей и девушек к проблемам пожилых. "Так, с 1 по 13 декабря на наши горячие линии поступило более 140 звонков от пожилых людей. К примеру, волонтеры Бобруйской городской организации БРСМ занимались расчисткой снега во дворе одиноко проживающего инвалида II группы, ветерана ОАО "Белшина" Антонины Яковлевой. Активисты Жодинской районной организации пришли на помощь одиноко проживающей Майе Мироновой, у которой в колонке сломался насос. Они помогли пожилой женщине наносить воду в дом. На горячую линию Лидского районного комитета поступил звонок от Клавдии Богданович с просьбой о замене разбитого стекла в окне. Всего за этот период активисты БРСМ оказали помощь 225 пожилым одиноко проживающим людям, в их числе инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны", - сказал Роман Мамченко.

Он отметил, что горячие линии будут работать зимой с 9.00 до 18.00. Кроме того, во время республиканской благотворительной акции БРСМ "Мы выбираем помощь пожилым людям. Зимний сезон" волонтерские отряды "Доброго сердца" совместно с представителями молодежных отрядов охраны правопорядка, студенческих отрядов посещают отдаленные уголки страны, чтобы проверить, в каких условиях проживают пожилые люди, в каком состоянии находится отопительное оборудование, исправно ли печное отопление. Также обновляется информация по спискам закрепленных за территориальными комитетами БРСМ одиноко проживающих пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны.-0-