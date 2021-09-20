Более 1400 сельхозорганизаций получили помощь в обеспечении безопасности труда во время уборочной

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе уборочной кампании более 1400 сельхозорганизациям оказана помощь в обеспечении безопасности работников, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"В ходе уборочной кампании более 1400 сельхозорганизациям оказана помощь в обеспечении безопасности работников", - рассказали в ведомстве.

Так, с 1 июля этого года работники Департамента государственной инспекции труда при проведении надзорных мероприятий пресекли свыше 3,4 тыс. нарушений требований охраны труда в 153 сельхозорганизациях. Из-за неправильной эксплуатации производственного оборудования приостанавливалась работа 260 машин и механизмов, а также 16 производственных участков. Временно отстранялись от работы 715 сотрудников, которые не использовали необходимые средства индивидуальной защиты, не проходили медицинские осмотры, обучение и инструктажи по охране труда.

За допущенные нарушения оштрафованы 57 должностных лиц сельскохозяйственных организаций, 40 работникам вынесены предупреждения. Помимо этого, мобильными группами для профилактики травмирования работников и оказания практической помощи в обеспечении охраны труда обследована 1271 сельскохозяйственная организация. Рекомендовано устранить свыше 11,4 тыс. нарушений требований безопасности. Из-за грубых нарушений требований охраны труда временно приостанавливалась эксплуатация 445 машин и механизмов и 13 производственных участков, отстранялись от работы 804 работника.-0-