Более 1,5 тыс. детей станут участниками акции "Рождественская елка - наши дети"

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVI Республиканская благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" состоится 8 января в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, сообщили БЕЛТА в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ее участниками станут более 1,5 тыс. детей и подростков, проживающих в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах Беларуси и России, а также проходящих оздоровление в республиканских детских реабилитационно-оздоровительных центрах. На мероприятие приедут делегации из 25 районов страны и 2 районов Брянской области России. На праздник приглашены также творческие коллективы и финалисты XXXII Международной социально-творческой программы "В будущее - с надеждой!".

Юные гости белорусской столицы побывают и на праздничной программе в Белорусском государственном цирке. Здесь их ждет красочное представление и новогодние подарки.

С инициативой проведения ежегодной "Рождественской елки" неизменно выступает Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям. В организации праздника активно участвуют Епархиальное управление Белорусской православной церкви, Белорусский фонд мира при поддержке Министерства образования, Гомельского, Могилевского, Брестского и Гродненского облисполкомов.

Главная цель проекта - духовная, социальная и творческая поддержка детей и подростков, проживающих в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах. Участниками республиканской благотворительной акции с 1994 года стали почти 50 тыс. белорусских мальчиков и девочек, а также дети из России и Украины. Возможность проведения детского праздника существует благодаря средствам, выделяемым в соответствии с Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.-0-